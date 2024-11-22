Белоусов подписал приказ, касающийся мужчин от 18 до 30 лет: кому нужно приготовиться?

Министр обороны РФ, Андрей Белоусов, официально подписал приказ, который регулирует детали осеннего призыва на военную службу и процедуру увольнения военнослужащих, завершающих свой срок.

Этот шаг стал реализацией указа президента Владимира Путина от 30 сентября 2024 года под номером 822, как сообщает официальное агентство ТАСС.

Запланированные параметры призыва

С 1 октября по 31 декабря 2024 года состоится масштабный призыв в армии, который затронет 133 тысячи россиян в возрастной категории от 18 до 30 лет, не числящихся в резерве. Эта кампания является частью усилий по поддержанию обороноспособности страны.

Непоколебимость условий службы

Представители Генерального штаба, в лице генерал-полковника Евгения Бурдинского, подчеркнули стабильность сроков службы, которые не подвергнутся изменениям. Это решение поддерживает предсказуемость и надежность для призывников и их родственников.

Критерии для призывников

Категории лиц, подлежащих призыву, включают:

Молодых мужчин от 18 до 30 лет, не входящих в запас.

Лица, успешно прошедшие медицинскую комиссию и признанные пригодными к службе.

Граждан, не имеющих оснований для получения отсрочки.

Процесс увольнения

Также в приказе указано о увольнении срочников, которые завершили свой срок. Это обеспечивает систематическую ротацию в армейских подразделениях и способствует обновлению личного состава.

Большая картина кампании

Осенний призыв 2024 года проводится на фоне сложных геополитических условий, что делает вопрос мобилизационной подготовки особенно актуальным. Подписание приказа министром Белоусовым подтверждает строгую последовательность в выполнении высших указов президента и стратегической линии в обеспечении национальной безопасности.

Этот призыв не только способствует выполнению численного плана армейских рядов, но и отражает глубоко продуманную политику государства по поддержанию его оборонной мощи.