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билайн бизнес представил решения для улучшения мобильного покрытия на Третьем российском угольном саммите

Специалисты билайн бизнес представили мобильные...

Фото: freepik.com

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Специалисты билайн бизнес представили мобильные и стационарные решения для создания покрытия мобильной связи в удаленных и труднодоступных местах, где связь отсутствует полностью или крайне нестабильна. Презентация прошла в Новокузнецке в рамках Третьего российского угольного саммита — это ежегодное мероприятие, собирающее ведущих игроков угольной промышленности для обмена опытом и обсуждения новых технологий.

Решения от билайн бизнес способны обеспечить мобильное покрытие на разных объектах — как на открытых площадках карьеров, так и в закрытых производственных помещениях.

Важным преимуществом технологий является возможность передачи как GSM, так и LTE-сигналов. Благодаря LTE-покрытию, на объектах угольной добычи можно поддерживать связь не только для телефонов, но и для других видов оборудования, таких как камеры видеонаблюдения и М2М-датчики, что может оказаться критически важно для безопасной и эффективной работы.

На стенде билайн бизнес специалисты компании представили различные конфигурации оборудования, которые могут быть адаптированы под конкретные задачи заказчиков.

В зависимости от масштабов покрытия и специфики объекта, возможна установка как небольших фемтосот для ограниченных по площади зон (внутри помещений или на небольших прилегающих территориях), так и мощных базовых станций, которые обеспечивают устойчивый сигнал на большой территории. Благодаря накопленному опыту, специалисты билайн бизнес могут решать задачи разной сложности – вплоть до установки нескольких десятков базовых станций.

Кроме того, у участников саммита вызвали интерес решения билайн в области беспроводного подключения к сети и открытых Wi-Fi сетей для сотрудников. Такие технологии могут оказаться полезными в случае доступности на объекте сотовой связи, но отсутствия возможности подключения проводного интернета.

«Наши технологии помогают угольным компаниям преодолевать сложности, связанные с отсутствием мобильной связи в удаленных местах добычи. Мобильные сети во многих случаях являются наиболее подходящей и удобной основой для передачи данных в различных системах диспетчеризации и мониторинга на предприятиях горнодобывающей промышленности. Интерес к решению, который проявили участники саммита, подтверждает актуальность задачи обеспечения объектов надежной связью», — отметил Сергей Цаун, руководитель департамента продуктов передачи данных билайн бизнес.

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