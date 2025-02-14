Банкоматы ежедневно воруют деньги россиян: касается всех, кто снимает наличку

Случаи, когда банкомат не выдает запрашиваемую сумму, могут вызвать стресс, но важно помнить, что такие ситуации не являются редкостью, и для них предусмотрен четкий алгоритм действий.

Банкоматы — это сложные устройства, подверженные техническим сбоям, которые могут возникнуть из-за программных ошибок, неправильной загрузки купюр инкассаторами или банального отсутствия наличных в кассетах, сообщает sevastopolmedia.

Чтобы избежать финансовых потерь, необходимо действовать последовательно. В своем телеграм-канале Центробанк разъяснил, что делать в подобных ситуациях.

1. Проверить чек и фактически выданную сумму

При снятии наличных терминал фиксирует все операции, и эта информация отражается в чеке. В нем указывается, сколько средств было списано со счета и какая сумма реально выдана. Если чек подтверждает, что денег поступило меньше, чем ожидалось, важно сохранить его для последующего обращения в банк.

2. Убедиться в балансе на карте

Остаток средств можно проверить прямо в банкомате или в мобильном приложении. Если со счета списали всю сумму, но банкомат не выдал ее полностью, скорее всего, произошел сбой в системе.

3. Связаться с банком

При возникновении проблемы нужно незамедлительно обратиться в службу поддержки банка. Современные банкоматы оснащены видеокамерами и системой регистрации операций, поэтому банк может провести проверку, восстановить записи и определить, действительно ли произошла ошибка.

4. Попробовать снять деньги в другом банкомате

Если банкомат оказался пуст или произошел сбой при выдаче, иногда можно попробовать получить недостающую сумму в другом устройстве того же банка, если такая опция предусмотрена. Однако перед этим рекомендуется уточнить у банка, не был ли уже зафиксирован сбой в системе.

5. Официально подать жалобу

Если деньги не вернулись автоматически, необходимо оформить официальную жалобу в банк. В обращении стоит указать данные чека, место и время операции. Также банк может использовать записи с камер наблюдения для проверки ситуации. По закону, финансовая организация обязана рассмотреть запрос и, в случае подтверждения ошибки, вернуть клиенту недостающую сумму.

Сбои в работе банкоматов случаются, но благодаря современным системам мониторинга каждая транзакция фиксируется, а банки обязаны оперативно разбирать такие инциденты. Главное — сохранять чек, следить за балансом и своевременно обращаться в финансовое учреждение, если возникла ошибка.