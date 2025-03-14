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Банк ДОМ.РФ назвал пять самых распространенных вопросов подрядчиков ИЖС

С 1 марта 2025 года вступает в силу закон №186 ...

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Банк ДОМ.РФ ответил на самые распространенные вопросы подрядчиков по строительству индивидуального жилья. Вопросы возникают в связи с вступлением в силу с 1 марта 2025 года федерального закона №186 о строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу. Банк предлагает подрядчикам льготную программу кредитования с безопасным счетом эскроу.

«Чтобы помочь подрядчикам адаптироваться к новому механизму работы, Банк ДОМ.РФ провел серию образовательных мероприятий. В них приняли участие более 1500 строительных компаний. Больше всего подрядчиков интересует алгоритм уведомления банка об этапах строительства и вопросы налогообложения», – рассказала вице-президент, директор блока «Транзакционный бизнес» Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк.

5 самых распространенных вопросов подрядчиков:

Какие существуют стимулы строить дом по договорам подряда с эскроу?

Для граждан основным стимулом является гарантия безопасности их средств и доступность льготных программ. Подрядчик в свою очередь получает освобождение от НДС и бесперебойное финансирование на всех этапах строительства.

Какие строительные компании освобождается от уплаты НДС?

С 1 апреля 2025 года от налога на добавленную стоимость освобождается выручка по всем договорам подряда, которые заключены с использованием счетов эскроу.

Как начать строить с механизмом эскроу в рамках федерального закона?

Подрядчик регистрируется на портале строим.дом.рф, размещает там проекты домов, заключает с банком договор на предоставление кредитной линии. Заказчик дома выбирает проект на портале строим.дом.рф.

После заключения договора подряда заказчик размещает 100% средств цены договора подряда на счете эскроу. Сведения о договоре размещаются на портале строим.дом.рф.

Как происходит раскрытие эскроу счета в соответствии с 186-ФЗ?

Перечисление средств подрядчику со счета эскроу происходит после полного завершения строительства дома на основании выписки из ЕГРН о регистрации права собственности.

Как подрядчику увеличить лимит финансирования в банке?

С 1 марта Банк ДОМ.РФ вдвое увеличил максимальный лимит финансирования по программе льготного кредитования без требования залога недвижимости. Действующий заемщик банка может увеличить имеющийся лимит, заключив дополнительный кредитный договор.

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