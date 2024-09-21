Авто станут дороже на 1 млн рублей уже с 1 октября: новый утильсбор не оставляет выбора продавцам

С первого октября 2024 года в России начнется новый этап в регулировании рынка автомобилей: правительство утвердило значительное увеличение утилизационного сбора. Изначально сбор увеличится на 70-85%, а затем будет ежегодно повышаться на 10-20% вплоть до 2030 года. Это решение окажет значительное влияние на ценообразование как на новые, так и на подержанные автомобили, а также повлияет на стоимость их страхования.

Определение утилизационного сбора

Введенный в 2012 году, утилизационный сбор — это плата за будущую экологическую утилизацию автомобиля после окончания его эксплуатации. Этот сбор взимается единожды при первичной регистрации автомобиля в России и предназначен для поддержания экологических стандартов.

Как изменится стоимость автомобилей?

С новым увеличением утильсбора стоимость автомобилей в России ожидаемо возрастет. Эксперты прогнозируют рост цен на новые автомобили на сумму от 300 до 400 тысяч рублей. Более заметное увеличение коснется автомобилей с большим объемом двигателя, а также грузовых транспортных средств.

Реакция рынка

Ожидается, что непосредственно перед введением новых тарифов, спрос на автомобили значительно возрастет, поскольку покупатели постараются избежать повышенных расходов. В более долгосрочной перспективе, увеличение стоимости может привести к снижению спроса на новые автомобили, особенно среди потребителей с ограниченным бюджетом.

Влияние на стоимость страхования

Повышение утилизационного сбора также отразится на рынке страхования. Поскольку стоимость автомобиля является одним из ключевых факторов при расчете стоимости полиса каско, рост цен на авто приведет к увеличению стоимости страхования. Тем не менее, повышение страховых тарифов будет меньше, чем рост стоимости самих автомобилей, поскольку многие риски, покрываемые полисом, не зависят от ценности автомобиля.

Заключение

Нововведения в утилизационный сбор станут значительным толчком для изменений на российском автомобильном рынке. Хотя краткосрочные эффекты могут вызвать рост продаж, в долгосрочной перспективе ожидается уменьшение спроса на новые автомобили. Это решение подчеркивает стремление государства к усилению экологических стандартов и поддержке отечественного автопрома, но также ставит перед потребителями новые финансовые вызовы, пишет портал banki.ru.