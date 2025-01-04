"Аварии, природные катаклизмы, войны": главный и основной шаман России дал прогноз на 2025 год

В 2025 году Россия может ожидать хороший урожай и отсутствие природных катастроф. Такой прогноз озвучил ТАСС Верховный шаман страны, руководитель кызылской религиозной организации шаманов "Адыг-Ээрен" Кара-оол Допчун-оол. "2024 год уходит, и он был тяжелым — аварии, природные бедствия, войны. Однако 2025 станет годом змеи, что означает, что он пройдет мирно и без серьезных инцидентов и катаклизмов. Змея ползет по земле и защищает ее. Поэтому даже если в январе-феврале будут морозы, они не будут сильными. Угрозы для урожая нет. В 2025 году мы получим хороший сбор. Соберем много зерна," — отметил Допчун-оол.

Шаманизм — одно из древнейших верований. В Туве зарегистрировано более 10 шаманских организаций, а в республике около 200 шаманов.