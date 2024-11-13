«Ашан» закроет сразу 10 магазинов: названы города, где это произойдет

Французская сеть гипермаркетов «Ашан» объявила о закрытии десяти своих торговых точек в разных городах, что ставит под угрозу более двух тысяч рабочих мест.

Это решение является частью «плана возврата к росту», который нацелен на улучшение финансового состояния компании в условиях текущих экономических вызовов.

Процесс закрытия магазинов

Согласно последним сообщениям, «Ашан» намерен закрыть наиболее убыточные гипермаркеты, расположенные в Клермон-Ферран, Вуппи и Бар-ле-Дюк, а также супермаркет в Орийаке и шесть других меньших торговых точек. Это решение было принято после тщательного анализа экономической эффективности каждого объекта.

Воздействие на сотрудников

Закрытие магазинов несомненно окажет значительное влияние на сотрудников этих торговых точек. Ожидается, что из-за этой меры около двух тысяч рабочих мест будут утрачены. Компания заявила о своем намерении смягчить последствия для своих работников, в том числе через возможные переводы в другие магазины сети или через программы переподготовки.

Планы на будущее

На фоне этих изменений, «Ашан» также акцентирует внимание на стратегии оптимизации своей работы, чтобы повысить общую прибыльность и укрепить позиции на рынке. Компания надеется, что такие меры, как сокращение издержек и улучшение управленческой эффективности, помогут вернуть бизнес к устойчивому росту.

Влияние на потребителей

Для потребителей закрытие магазинов может означать уменьшение доступности некоторых товаров и услуг, особенно в малых городах и районах, где альтернативные варианты покупок ограничены. Также это может повлиять на цены в других магазинах, поскольку уменьшение конкуренции часто приводит к их росту.

Общее воздействие на рынок

Эти изменения в деятельности одного из крупнейших игроков на рынке могут иметь долгосрочные последствия не только для сотрудников компании, но и для розничной торговли в целом. Аналитики отмечают, что это может быть сигналом к более широким трансформациям в отрасли, которые будут способствовать переходу к более гибким и технологичным моделям бизнеса.

«Ашан» намерен продолжить оценку своих операций и делать корректировки в соответствии с меняющейся экономической ситуацией, чтобы обеспечить своё долгосрочное присутствие и успех на рынке, сообщает progorodsamara.