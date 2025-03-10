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АО «Транснефть – Прикамье» передало экземпляры фильма «Неизвестная война» в Татарстанскую митрополию

АО «Транснефть – Прикамье» передало Казанской ...

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АО «Транснефть – Прикамье» пополнило фонд Казанской епархии Татарстанской митрополии сборником документальных фильмов «Неизвестная война». Передача состоялась в рамках встречи генерального директора предприятия Олега Балабанова с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом.

Документальная лента была создана в 1978 году совместными усилиями советских и американских съемочных групп. Тиражирование и распространение уникальных исторических материалов способствует изучению отечественной истории, сбережению памяти о подвигах, воспитанию молодежи на основе ценностей патриотизма и гражданственности.

«Популяризация кинопроекта - действенный вклад ПАО «Транснефть» в большую государственную работу по противостоянию попыткам фальсификации истории Великой Отечественной войны и раскрытие роли Советского Союза в победе над нацистской Германией», - сказал Олег Балабанов.

Митрополит Кирилл поблагодарил за сотрудничество. Ранее АО «Транснефть – Прикамье» оказало помощь в воссоздании собора Казанской иконы Божьей Матери.

Распространение фильма «Неизвестная война» на отечественную и зарубежную аудиторию ПАО «Транснефть» поддерживает с 2011 года. В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне по инициативе компании были изготовлены дополнительные экземпляры фильма на цифровых носителях на русском и английском языках.

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