Ангел-хранитель не помощник: Глоба назвал 4 знака зодиака, на которых обрушатся адские беды и испытания с 4 ноября

Знаменитый астролог Павел Глоба рассказал, что с 4 ноября представителей четырёх знаков зодиака ожидает начало несчастливого периода, сообщает progorodsamara.

Овен

Родившимся под созвездием овна звезды советуют в ближайшее время быть очень осторожными и внимательными: не принимайте серьезных и важных решений и постарайтесь избегать ссор. Также астролог советует воздержаться овнам от составления планов. В противном случае овны наживут себе проблем и неприятностей.

Близнецы

Согласно гороскопу Павла Глобы, родившимся под созвездием близнецов катастрофически запрещено ввязываться в споры и конфликты, иначе им не избежать серьезных ссор, которые надолго остануться в памяти близнецов и будут омрачать их настроение.

Лев

Львам звезды рекомендуют воздержаться от физических нагрузок, а также ограничить себя от эмоциональных потрясений, в противном случае львам не избежать серьёзных проблем со здоровьем в ближайшем будущем.

Скорпион

Скорпионам астролог советует быть максимально внимательными на дороге: как прохожим, так и водителям, так как с 4 ноября, согласно прогнозу, повышается вероятность попадания в аварийные ситуации.