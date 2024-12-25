В Челнах неизвестный мужчина открыл огонь в фитнес-клубе
Катя Царева
В Набережных Челнах разразился тревожный инцидент в фитнес-клубе «Адреналин», когда мужчина открыл огонь по тренеру.
Запись с камер видеонаблюдения, попавшая в сеть, вызвала бурю обсуждений и настороженности среди местных жителей. Многие начали опасаться, что этот агрессивный акт может быть не единичным, и злоумышленник способен повторить свои действия в других общественных местах, сообщает KazanFirst.
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