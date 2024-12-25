В Челнах неизвестный мужчина открыл огонь в фитнес-клубе

В Набережных Челнах разразился тревожный инцидент в фитнес-клубе «Адреналин», когда мужчина открыл огонь по тренеру.

Запись с камер видеонаблюдения, попавшая в сеть, вызвала бурю обсуждений и настороженности среди местных жителей. Многие начали опасаться, что этот агрессивный акт может быть не единичным, и злоумышленник способен повторить свои действия в других общественных местах, сообщает KazanFirst.

Ранее сообщалось, что В Елабуге задержали гендиректора фирмы, шесть рабочих которой погибли в пожаре

Также сообщалось, что За установку шумозащитных экранов фирме из Татарстана не выплатят 80 млн рублей

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