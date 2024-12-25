Упавший в Казахстане самолет совершал рейсы в Казань за два дня до трагедии

Трагедия, разразившаяся в Казахстане, оказалась связана с самолётом Embaer 190, который всего за несколько дней до катастрофы выполнял регулярные перелёты в столицу Татарстана.

Согласно данным сервиса Flightradar, за некоторое время до своей последней судьбоносной миссии этот авиалайнер активно курсировал между Баку и Казанью, совершая два рейса в неделю. Вечером 23 декабря он вёз пассажиров из Баку в Казань и обратно. Подобные маршруты на этом самолёте были также выполнены 18 и 21 декабря.

История этого воздушного судна, которое стало участником трагического инцидента, теперь будет напоминанием о важности безопасности в авиации и о том, как быстро может измениться жизнь, сообщает КП Казань.