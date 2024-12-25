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Стоимость проезда в Казани планируют увеличить до 43 рублей

С наступлением нового года казанцам может грози...

Дарья Порсева

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С наступлением нового года казанцам может грозить поднятие стоимости проезда в общественном транспорте.

С 1 января 2025 года тарифы могут подняться до 43 рублей за поездку, как сообщается в проекте постановления, размещённом на сайте Госкомитета Татарстана по тарифам. Это изменение затронет как наличные платежи, так и безналичный расчет.

Также планируется увеличить цену на одну поездку для обладателей транспортной карты: с 28 рублей до 33 рублей при условии тарифного плана на 100 поездок в месяц. Общая стоимость такой карты составит 3,3 тысячи рублей ежемесячно.

Кроме того, в Казани активно обсуждают переход на систему общественного транспорта без кондукторов, что также может значительно повлиять на порядок оплаты проезда. Горожане остаются в ожидании окончательных решений и надеются на разумное регулирование тарифов, сообщает Вечерняя Казань.

Ранее сообщалось, что Историческое здание больницы в Казани получит статус ОКН

Также сообщалось, что Мэр Казани пообещал разобраться с бизнесменами, которые занимают укрытия в домах

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