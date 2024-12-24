За установку шумозащитных экранов фирме из Татарстана не выплатят 80 млн рублей

В Татарстане ФАС приняла неоднозначное решение, касающееся компании «Главтатдортранс», отказавшись выплатить ей 80 миллионов рублей за шумозащитные экраны на мосту Миллениум.

Заместитель руководителя ведомства Алмаз Яфизов объяснил, что, несмотря на возможность обращения компании в суд для возврата средств, деньги останутся в распоряжении антимонопольщиков. Основной причиной такого решения стало то, что работы были начаты до официального подписания контракта, сообщает InKazan.

Ранее сообщалось, что Мэр Казани призвал не унывать из-за того, что Казань не попала на тысячерублевку

Также сообщалось, что Наркологи объяснил жителям Татарстана почему пить на Новый Год лучше не стоит

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