Новости Татарстана
· 16+ · Даниил Мурзов

За установку шумозащитных экранов фирме из Татарстана не выплатят 80 млн рублей

В Татарстане ФАС приняла неоднозначное решение,...

Настёна Чернядьева

Подписаться в Telegram

В Татарстане ФАС приняла неоднозначное решение, касающееся компании «Главтатдортранс», отказавшись выплатить ей 80 миллионов рублей за шумозащитные экраны на мосту Миллениум.

Заместитель руководителя ведомства Алмаз Яфизов объяснил, что, несмотря на возможность обращения компании в суд для возврата средств, деньги останутся в распоряжении антимонопольщиков. Основной причиной такого решения стало то, что работы были начаты до официального подписания контракта, сообщает InKazan.

Ранее сообщалось, что Мэр Казани призвал не унывать из-за того, что Казань не попала на тысячерублевку

Также сообщалось, что Наркологи объяснил жителям Татарстана почему пить на Новый Год лучше не стоит

Читайте также: Раис РТ предлагает решить проблему с демографией РТ при помощи ислама

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

23 часа назад

Теплый Новый год: казанцев предупредили о температурных качелях

Важное в РТ

день назад

Большинство казанцев планируют в новогодние праздники поездки по стране

как убрать плесень под обоями в квартире со стены

Новости Татарстана

день назад

Жители ЖК «Лазурные небеса» выставили на продажу квартиры после атаки БПЛА

Новости России

2 дня назад

Школа беттинга: Ваш проводник в мир успешных ставок

ремонт потолка в ванной в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

20 часов назад

Марат Зяббаров принял участие в акции «Ёлка желаний»

Новости Татарстана

23 часа назад

Для строительства Вознесенского тракта выделять ещё 10 млрд рублей

Новости Татарстана

день назад

Татарстану обещают мокрый снег и резкое похолодание

Новости Татарстана

23 часа назад

В Альметьевске газовиков не пустили в квартиру

Новости Татарстана

23 часа назад

Минэкологии РТ в экоприемную поступило 9632 сообщения
Новости Казани
2 дня назад

Казанцам вернут деньги за поездки из зоны атаки БПЛА

Эти зоны и временные периоды определяются совме...

Новости Казани

39 минут назад

На улице Парковой в Казани 64-летний водитель сбил пенсионера

Новости России

8 часов назад

Сервис OneБизнес от билайн бизнес и Альфа-Банка создает сайты из товарных каталогов соцсетей и маркетплейсов

Новости Татарстана

44 минуты назад

За установку шумозащитных экранов фирме из Татарстана не выплатят 80 млн рублей

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане завершился конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»
В Татарстане 23 декабря ожидаются метель и мокр...
Новости Татарстана
2 дня назад

В Татарстане 23 декабря ожидаются метель и мокрый снег

Новости Татарстана

час назад

Минэкологии РТ приглашает на Всероссийский конкурс игрушек-кормушек

Новости Татарстана

час назад

В Минэкологии РТ подвели итоги работы Научно-технического совета

Новости Казани

час назад

Мэр Казани пообещал разобраться с бизнесменами, которые занимают укрытия в домах
Теперь это действительно персональный подход: в...
Интересное в Казани
4 дня назад

Теперь это действительно персональный подход: в Казани челюстно-лицевые операции стали доступны не только по ОМС