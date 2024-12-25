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В Казани создают проект второй линии метрополитена

В Казани активно разрабатывается проект второй ...

А. Суриков

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В Казани активно разрабатывается проект второй линии метрополитена, которая обещает стать важной артерией, связывающей сразу пять районов города.

Одним из ключевых направлений нового участка станет продление до студенческого кампуса Деревни Универсиады и Республиканской клинической больницы (РКБ) в Приволжском районе. Эта идея обсуждается уже довольно продолжительное время.

На итоговой пресс-конференции мэр Казани Ильсур Метшин поделился новыми подробностями о ходе проектирования. Он отметил, что работа над созданием новой ветки активно ведется, хотя подробностей о текущем этапе не раскрыл, сообщает InKazan.

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