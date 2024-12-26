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ВТБ назвал три сценария с ключевой ставкой в 2025 году

Первый заместитель президента-председателя прав...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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Первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил журналистам, что возможны три сценария дальнейшей динамики ключевой ставки. В первом сценарии он ожидает повышения ставки до 23% годовых на заседании в феврале и сохранение ее на этом уровне до конца года. Второй сценарий предполагает сохранение ключевой ставки в 21% и охлаждение рынка кредитования макропруденциальными методами. Третий, по его мнению, - самый радикальный. Он предполагает смену теории денежно-кредитной политики, когда победа над кредитом будет означать победу над инфляцией, и допускает снижение ключевой ставки в 2025 году.

Второй сценарий лег в основу бизнес-плана ВТБ на 2025 год.

«Впервые мы видим такой ввод в обсуждение по ставке фактора кредитования. Поэтому вторая возможность - это, по сути, одновременная победа над динамикой кредитного портфеля, которая является пререквизитом для обуздания инфляции. В этом случае будет смещение интереса нашего регулятора к приведению динамики кредитного портфеля разными методами, не связанными со ставкой, к каким-то приемлемым значениям. В этом сценарии ставка удержится долгое время на уровне 21%. При этом фактор инфляции не будет упускаться из фокуса. Он будет обусловлен победой над динамикой кредита», - сообщил он.

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