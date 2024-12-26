ВТБ назвал три сценария с ключевой ставкой в 2025 году

Первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил журналистам, что возможны три сценария дальнейшей динамики ключевой ставки. В первом сценарии он ожидает повышения ставки до 23% годовых на заседании в феврале и сохранение ее на этом уровне до конца года. Второй сценарий предполагает сохранение ключевой ставки в 21% и охлаждение рынка кредитования макропруденциальными методами. Третий, по его мнению, - самый радикальный. Он предполагает смену теории денежно-кредитной политики, когда победа над кредитом будет означать победу над инфляцией, и допускает снижение ключевой ставки в 2025 году.

Второй сценарий лег в основу бизнес-плана ВТБ на 2025 год.