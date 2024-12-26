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Новый театр Камала попал в Росреестр

Новый театр Камала прошёл регистрацию в Росреес...

Управление Росреестра по Республике Татарстан

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Новый театр Камала прошёл регистрацию в Росреестре всего за один день, и теперь его адрес можно смело заносить в списки культурных достопримечательностей: ул. Хади Такташа, д. 74.

Величественное здание занимает внушительную площадь почти 57 000 квадратных метров и возвышается на высоту от пяти до восьми этажей.

Строительство театра стартовало год назад, и 24 декабря 2024 года был получен долгожданный документ о вводе в эксплуатацию. Проектировщики предусмотрели удобства для автомобилистов: на территории театра разместятся 40 машино-мест и 100 парковочных мест.

Изначально планировалось завершить проект к началу саммита БРИКС, однако некоторые мелкие недоработки заставили власти отложить торжественное открытие перед международными лидерами, сообщает InKazan.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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