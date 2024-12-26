Новый театр Камала попал в Росреестр

Новый театр Камала прошёл регистрацию в Росреестре всего за один день, и теперь его адрес можно смело заносить в списки культурных достопримечательностей: ул. Хади Такташа, д. 74.

Величественное здание занимает внушительную площадь почти 57 000 квадратных метров и возвышается на высоту от пяти до восьми этажей.

Строительство театра стартовало год назад, и 24 декабря 2024 года был получен долгожданный документ о вводе в эксплуатацию. Проектировщики предусмотрели удобства для автомобилистов: на территории театра разместятся 40 машино-мест и 100 парковочных мест.

Изначально планировалось завершить проект к началу саммита БРИКС, однако некоторые мелкие недоработки заставили власти отложить торжественное открытие перед международными лидерами, сообщает InKazan.