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В Татарстане проведут экомероприятий на 2,6 млрд рублей

В Татарстане на горизонте масштабные изменения ...

Екатерина Кузьминых

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В Татарстане на горизонте масштабные изменения в сфере экологии: запланировано проведение восьми крупных экологических инициатив общей стоимостью 2,6 миллиарда рублей в рамках нового национального проекта под названием «Экологическое благополучие».

Об этом рассказал министр экологии республики Александр Шадриков на встрече с представителями СМИ.

Большая часть финансирования — 2,4 миллиарда рублей — поступит из федерального бюджета, а оставшиеся 200 миллионов будут выделены на региональном уровне. Эти средства будут направлены на важные экологические работы, включая рекультивацию иловых полей, модернизацию очистных сооружений и восстановление русел рек Мелекеска в Набережных Челнах и Нокса с притоками в Казани.

Следует отметить, что реализация национальных проектов в России началась в 2019 году по инициативе президента Владимира Путина.

Указ о национальных целях развития страны до 2030 года и дальнейших перспектив был подписан главой государства 7 мая. Таким образом, Татарстан не только делает шаги к улучшению экологической ситуации, но и активно участвует в более широком процессе преобразований, охватывающем всю страну, сообщает ТНВ.

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