В Татарстане обсудили перспективы развития IT на конференции «Татар Сан»

IT-конференция «Татар Сан», прошедшая в ИТ-парке имени Башира Рамеева, стала настоящим событием для цифрового сообщества Татарстана, открыв новые горизонты и идеи для дальнейшего развития региона как ключевого игрока в области технологий в России.

На этом первом по счету мероприятии собрались ведущие эксперты из таких гигантов, как Сбер, Wildberries и Альфа-Банк, которые вместе обсуждали самые актуальные тренды и проблемы в сфере информационных технологий. Конференция не только способствовала обмену мнениями, но и организовала конкурс для девушек-разработчиков, создавая пространство для вдохновения и общения.

Спикерами конференции стали уважаемые профессионалы своего дела: Михаил Поливаха, Сергей Савельев, Илья Мирин и Валерий Никоноров. Особое внимание привлёк конкурс «Королева кода», который стал настоящим вызовом существующим стереотипам о женщинах в IT-сфере. Этот конкурс открыл новые перспективы для женщин в профессии и показал, что их вклад в технологии неоценим.

Педителями стали:

1 место — Гафиятуллина Руфина из Университета Иннополис;

2 место — Альмухаметова Альбина из Умскул;

3 место — Красильникова Виктория из Научной школы;

Приз зрительских симпатий получил Молотова Екатерина из Сбер.

Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин подчеркнул значимость подобных мероприятий для успешного продвижения цифровизации не только в Татарстане, но и за его пределами. Этот шаг стал важным вкладом в будущее региона, укрепляя его статус как одного из центров высоких технологий в стране.