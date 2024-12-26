В Татарстане обсудили перспективы развития IT на конференции «Татар Сан»
Предоставлено ProKazan
IT-конференция «Татар Сан», прошедшая в ИТ-парке имени Башира Рамеева, стала настоящим событием для цифрового сообщества Татарстана, открыв новые горизонты и идеи для дальнейшего развития региона как ключевого игрока в области технологий в России.
На этом первом по счету мероприятии собрались ведущие эксперты из таких гигантов, как Сбер, Wildberries и Альфа-Банк, которые вместе обсуждали самые актуальные тренды и проблемы в сфере информационных технологий. Конференция не только способствовала обмену мнениями, но и организовала конкурс для девушек-разработчиков, создавая пространство для вдохновения и общения.
Спикерами конференции стали уважаемые профессионалы своего дела: Михаил Поливаха, Сергей Савельев, Илья Мирин и Валерий Никоноров. Особое внимание привлёк конкурс «Королева кода», который стал настоящим вызовом существующим стереотипам о женщинах в IT-сфере. Этот конкурс открыл новые перспективы для женщин в профессии и показал, что их вклад в технологии неоценим.
Педителями стали:
1 место — Гафиятуллина Руфина из Университета Иннополис;
2 место — Альмухаметова Альбина из Умскул;
3 место — Красильникова Виктория из Научной школы;
Приз зрительских симпатий получил Молотова Екатерина из Сбер.
Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин подчеркнул значимость подобных мероприятий для успешного продвижения цифровизации не только в Татарстане, но и за его пределами. Этот шаг стал важным вкладом в будущее региона, укрепляя его статус как одного из центров высоких технологий в стране.
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