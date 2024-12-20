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Россиянам за пополнение ПДС предложили вклад со ставкой до 29%

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Участники программы долгосрочных сбережений (ПДС) могут копить на будущее с поддержкой государства и налоговыми льготами, а также перевести в неё средства накопительной пенсии. Вступить в программу людям помогает СберНПФ. Теперь при пополнении ПДС в СберНПФ можно открыть вклад в отделении Сбера с доходностью до 29% годовых.

Те, кто делает долгосрочные сбережения в СберНПФ, смогут заработать на вкладе «Забота о будущем». На 3 месяца можно зафиксировать доходность 29% годовых, на полгода или год ― 25%. Для этого достаточно с 19 декабря пополнить ПДС-счёт на сумму от 50 тыс. рублей. Если программы ещё нет, в неё можно вступить.

Чтобы сработала повышенная ставка, пополнить ПДС в СберНПФ и вклад «Забота о будущем» нужно на одну и ту же сумму. Минимальная сумма для открытия вклада — 50 тыс. рублей. Ставка снизится, если человек досрочно закроет вклад или расторгнет договор ПДС. Оформить вклад можно в отделении Сбера.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:
«С начала года россияне проявляют большой интерес к программе долгосрочных сбережений. Люди уже открыли свыше 1,7 млн таких счетов, воспользовавшись сервисами СберНПФ. Программа позволяет получить до 360 000 рублей софинансирования от государства и до 900 000 рублей возврата налогов по ставке 15% за время участия в ней, а также “разморозить” средства накопительной пенсии. Такие льготы позволят быстрее прийти к своим долгосрочным финансовым целям. А для краткосрочных мы предложили привычные вклады. Наши клиенты при пополнении ПДС теперь могут открыть вклад с доходностью до 29% годовых».

Программу долгосрочных сбережений (ПДС) запустили в 2024 году. Вступить в неё получится, заключив договор с негосударственным пенсионным фондом. Подключить ПДС можно в отделении Сбера, мобильном приложении СберБанк Онлайн или на сайте СберНПФ.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений (далее – «ДС») осуществляет АО « НПФ Сбербанка». Лицензия №41/2 от 16.06.2009 г. выдана ФСФР России. Интернет-банк и Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» доступны держателям банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». ПАО «Сбербанк», ОГРН 1027700132195, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.19. «Забота о будущем» (далее — «вклад»). Валюта — рубли РФ. Оформление - только в офисе банка. Сумма— от 50 000 р. Срок — 3,6 и 12 месяцев. Максимальная ставка 29% годовых действует на срок 3 месяца при выполнении условия: сумма на всех вкладах «Забота о будущем» не превышает сумму, внесенную при открытии Программы ДС или дополнительных взносов на счёт программы ДС с 19.12. 24г. Проценты выплачиваются в конце срока. При досрочном расторжении договора вклада — по ставке 0,01 % годовых, подробнее о вкладе на сайте sberbank.ru. Подробнее о программе ДС и условиях заключения соответствующего Договора ДС можно ознакомиться на сайте https://npfsberbanka.ru/

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015

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