В Татарстане раскритиковали студентов, которые учатся без знания русского языка

В Татарстане разгорелся скандал вокруг иностранных студентов, которые, не владея русским языком, требуют от преподавателей ставить им тройки.

На заседании Госсовета РТ председатель Фарид Мухаметшин выразил недовольство данной ситуацией, подчеркнув, что среди 22 тысяч обучающихся в регионе иностранцев многие совершенно не знают язык страны.

Мухаметшин рассказал о том, как представители преподавательского сообщества обратили внимание на эту проблему. Преподаватели столкнулись с курьезными случаями: студенты приходят к ним и прямо заявляют: «Профессор, я еще учу русский язык. Но ведь я заплатил за обучение, так что поставьте мне тройку!» Такой подход вызывает недоумение и ставит под сомнение качество образования, получаемого иностранными студентами.

Эта ситуация стала предметом обсуждения в Telegram-канале «Жесть Казани», где пользователи активно делятся своими мнениями по этому поводу. Вопрос знания языка становится все более актуальным в свете растущего числа иностранных учащихся, и общественность призывает к более серьезному подходу к образовательным стандартам, сообщает Lenta.ru.