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В Елабуге задержали гендиректора фирмы, шесть рабочих которой погибли в пожаре

В Елабужском районе произошла трагедия, повлекш...

СУ СК России по Республике Татарстан

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В Елабужском районе произошла трагедия, повлекшая за собой гибель шести человек, что привело к задержанию двух высокопоставленных фигурантов: генерального директора компании «Мир» и руководителя крестьянского хозяйства.

Следствие выяснило, что в 2023 году глава фермерского хозяйства арендовал у «Мира» нежилое здание в посёлке Малореченский для размещения рабочих. Ответственность за надлежащее состояние здания лежала на генеральном директоре, в то время как фермер должен был строго следить за соблюдением правил пожарной безопасности. К сожалению, эти обязательства были проигнорированы — на объекте не было ни круглосуточного дежурства персонала, ни систем автоматической сигнализации или оповещения о пожаре.

Ночью 24 декабря 2024 года это привело к ужасному инциденту: в результате возникшего пожара шесть из тридцати девяти рабочих, находившихся внутри, погибли. Теперь следственные органы готовятся подать ходатайство в суд с просьбой об избрании меры пресечения в виде ареста для задержанных.

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