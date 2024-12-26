Казанский ресторан потерял 12 млн рублей из-за закрытия в период корпоративов
Даниил Мурзов
Ресторан Dali в Казани столкнулся с серьезными финансовыми потерями, составившими около 12 миллионов рублей, из-за вынужденного закрытия во время сезона корпоративов.
Причиной этому стали проверки Роспотребнадзора, которые заставили заведение приостановить работу. Как сообщает «Бизнес Онлайн», ресторан уже возобновил свою деятельность и готов к возвращению гостей.
Ситуация оказалась особенно тяжелой: Dali пришлось отменить все запланированные мероприятия, так как у них было множество бронирований, сделанных еще с сентября. Представители ресторана отметили, что они вложили значительные средства в дополнительные анализы и экспресс-процедуры, чтобы ускорить процесс проверки и как можно быстрее открыть двери для клиентов, сообщает InKazan.
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