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Казанский ресторан потерял 12 млн рублей из-за закрытия в период корпоративов

Ресторан Dali в Казани столкнулся с серьезными ...

Даниил Мурзов

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Ресторан Dali в Казани столкнулся с серьезными финансовыми потерями, составившими около 12 миллионов рублей, из-за вынужденного закрытия во время сезона корпоративов.

Причиной этому стали проверки Роспотребнадзора, которые заставили заведение приостановить работу. Как сообщает «Бизнес Онлайн», ресторан уже возобновил свою деятельность и готов к возвращению гостей.

Ситуация оказалась особенно тяжелой: Dali пришлось отменить все запланированные мероприятия, так как у них было множество бронирований, сделанных еще с сентября. Представители ресторана отметили, что они вложили значительные средства в дополнительные анализы и экспресс-процедуры, чтобы ускорить процесс проверки и как можно быстрее открыть двери для клиентов, сообщает InKazan.

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