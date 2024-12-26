Метеоролог из Казанского федерального университета поделился прогнозом погоды для Татарстана в новогоднюю ночь.

По словам профессора Юрия Переведенцева, последние действительно экстремально холодные ночи в этот период приходились на 1979 год, когда термометры зашкаливали за -40 градусов.

Сегодня же ситуация выглядит совершенно иначе: среднесуточная температура демонстрирует значительное отклонение от привычной нормы в сторону потепления. После кратковременного похолодания область накрыла волна тепла, которая, по всей видимости, останется и 31 декабря. Ожидаются значения температуры от -2 до +1 градуса с вероятностью мокрого снега.

Причиной такого зимнего «оттепельного» явления является влияние Североатлантического циклона. В отличие от морозных новогодних ночей прошлого века, нынешние зимние праздники обещают быть гораздо более мягкими и комфортными, сообщает НТР24.