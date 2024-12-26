Задержанного в Альметьевске полковника МВД могут уволить с работы

Полковник полиции Рафик Минабутдинов, который был задержан в Альметьевске, может потерять свою должность в рядах МВД. Его обвиняют в превышении служебных полномочий и получении взятки в размере 240 тысяч рублей.

По данным правоохранительных органов, Минабутдинов оказывал поддержку местному бизнесмену, а также использовал свое влияние на чиновников, чтобы обеспечить заключение контракта на ремонтные работы с определенной строительной компанией.

В настоящее время материалы по делу уже переданы следователям, которые будут решать, есть ли основания для возбуждения уголовного дела. Если вина полковника будет доказана, он не только потеряет свое место в правоохранительных органах, но и столкнется с суровыми последствиями в соответствии с законом. Интересно, что его непосредственный начальник также уже получил дисциплинарное взыскание, сообщает Вечерняя Казань.