На открывшемся сегодня участке трассы «Шали — Бавлы» билайн создал непрерывное покрытие сетью 4G

К моменту открытия участка трассы «Шали — Бавлы» от Алексеевска до Альметьевска, оператор обеспечил водителей и пассажиров качественной голосовой связью и скоростным мобильным интернетом.

билайн установил дополнительные базовые станции и модернизировал существующую инфраструктуру вдоль дороги в Алексеевском, Чистопольском, Новошешминском, Черемшанском и Альметьевском районах. Это позволило создать непрерывное покрытие сетями 2G и 4G на всей протяженности скоростной автомагистрали.

Стабильный мобильный интернет является важным фактором для комфортного и безопасного передвижения по новой автомобильной трассе. Сейчас большинство водителей пользуются навигационными сервисами в смартфонах, которые в режиме реального времени предоставляют им голосовые подсказки о расстоянии до следующего поворота и предупреждают о необходимости сменить полосу, что значительно облегчает ориентирование на новом маршруте. Кроме того, 4G-интернет позволяет пассажирам продолжать работу или учебу удаленно, отправлять объемные файлы, слушать музыку или смотреть видео в дороге.

Расширение телеком-инфраструктуры обеспечивает мобильными сервисами не только клиентов оператора во время поездок по новой транспортной артерии, но и жителей более десятка сел рядом с трассой. Среди них – Алексеевское, Куркуль, Нижние Тиганы, Татарское Адельшино, Муслюмкино, Чувашский Елтан, Слобода Екатерининская, Багряж, Билярск, Кульшарипово и Нижнее Абдулово. В данных малых населённых пунктах стали доступны интернет на скорости 4G и голосовая связь в режиме VoLTE*. Теперь можно одновременно разговаривать с собеседником и пользоваться мобильным интернетом, при этом сервис обеспечивает высокую скорость соединения с собеседником и высокое качество голоса.

Анвар Шахмаев, директор Казанского отделения билайна:

«С особой гордостью мы объявляем о новом покрытии нашей мобильной сети в Татарстане. Ко дню запуска дорожного движения на трассе Алексеевское – Альметьевск наши технические специалисты полностью реализовали проект по непрерывному покрытию сетью 145 км магистрали и подготовили «скоростное шоссе» для интернет-трафика. Отдельно отмечу, что билайн еще в период стройки трассы обеспечивал телефонной связью дорожников, для этого были построены временные базовые станции.

Открытие нового скоростного автобана значительно сократит время в пути между Казанью и Альметьевском — направлением, которое пользуется большой популярностью у жителей республики и имеет важное значение для экономики региона. Поэтому мы не остановимся на достигнутом и продолжим активно развивать сеть на трассе. В наших планах — использование волоконно-оптической линии связи для увеличения емкости как новых, так и уже существующих базовых станций. Это позволит обеспечить нашим клиентам ещё более стабильное и скоростное соединение».

билайн реализует целый ряд инновационных решений, чтобы клиенты могли оставаться на связи в разных ситуациях. В компании этот комплекс технологий называют «умной сетью»**. Например, благодаря одной из них, агрегации частот, даже тяжелые файлы отправляются без задержек и зависаний. Подробнее об этом читайте здесь.

*VoLTE – Voice over LTE – голос через LTE. Подробнее на beeline.ru

**Качество услуг зависит от разных факторов. «Умная сеть» билайна — комплекс решений, направленных на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть в целях улучшения качества связи.