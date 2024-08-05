«Ахмат» и «Локомотив» обозначили стартовые составы на матч3-го тура мир РЛП

Сегодняшний вечер обещает стать настоящим праздником для любителей футбола, поскольку столкнутся два амбициозных клуба Российской премьер-лиги: грозненский «Ахмат» и московский «Локомотив». Матч третьего тура МИР РПЛ пройдет на домашнем стадионе «Ахмата» в Грозном и начнется в 20:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд

«Ахмат» выйдет на поле в следующем составе: вратарь Шелия, защитники Адамов, Богосавац, Шатара, полузащитники Гандри, Камилов, Бериша, Садулаев, атакующие игроки Диванович, Ковачев и нападающий Камило. Команда намерена показать сильную игру на своем поле, используя преимущество домашних стен и поддержку болельщиков.

С другой стороны, «Локомотив» представит такой состав: в воротах Лантратов, в обороне Ненахов, Самошников, Сильянов, в полузащите Фассон, Ньямси, Баринов, Карпукас, в атаке Батраков, Воробьев и молодой талант Пиняев. Московский клуб, известный своей тактической дисциплиной и стремлением к контролю над мячом, определенно постарается взять игру под свой контроль с первых минут.

Ожидания от матча

Обе команды подходят к матчу с определенными ожиданиями. «Ахмат», показывающий стабильные результаты на начальном этапе сезона, стремится укрепить свои позиции в верхней части турнирной таблицы. «Локомотив», в свою очередь, ищет возможность отыграться после не самого удачного старта и доказать, что способен бороться за высокие места.

Где смотреть

Фанаты футбола смогут наблюдать за ходом игры в прямом эфире, который начнется за 15 минут до старта матча, в 20:15 (мск). Трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru, где зрители смогут увидеть все ключевые моменты встречи в режиме реального времени.

Этот матч несомненно станет украшением третьего тура Российской Премьер-Лиги, а столкновение стратегий и стилей игры обещает сделать вечер незабываемым для всех поклонников футбола, сообщает matchtv.ru.