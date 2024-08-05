Новости России
· 16+ · Полина Модестова

«Ахмат» и «Локомотив» обозначили стартовые составы на матч3-го тура мир РЛП

Сегодняшний вечер обещает стать настоящим празд...

pixabay

Подписаться в Telegram

Сегодняшний вечер обещает стать настоящим праздником для любителей футбола, поскольку столкнутся два амбициозных клуба Российской премьер-лиги: грозненский «Ахмат» и московский «Локомотив». Матч третьего тура МИР РПЛ пройдет на домашнем стадионе «Ахмата» в Грозном и начнется в 20:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд

«Ахмат» выйдет на поле в следующем составе: вратарь Шелия, защитники Адамов, Богосавац, Шатара, полузащитники Гандри, Камилов, Бериша, Садулаев, атакующие игроки Диванович, Ковачев и нападающий Камило. Команда намерена показать сильную игру на своем поле, используя преимущество домашних стен и поддержку болельщиков.

С другой стороны, «Локомотив» представит такой состав: в воротах Лантратов, в обороне Ненахов, Самошников, Сильянов, в полузащите Фассон, Ньямси, Баринов, Карпукас, в атаке Батраков, Воробьев и молодой талант Пиняев. Московский клуб, известный своей тактической дисциплиной и стремлением к контролю над мячом, определенно постарается взять игру под свой контроль с первых минут.

Ожидания от матча

Обе команды подходят к матчу с определенными ожиданиями. «Ахмат», показывающий стабильные результаты на начальном этапе сезона, стремится укрепить свои позиции в верхней части турнирной таблицы. «Локомотив», в свою очередь, ищет возможность отыграться после не самого удачного старта и доказать, что способен бороться за высокие места.

Где смотреть

Фанаты футбола смогут наблюдать за ходом игры в прямом эфире, который начнется за 15 минут до старта матча, в 20:15 (мск). Трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru, где зрители смогут увидеть все ключевые моменты встречи в режиме реального времени.

Этот матч несомненно станет украшением третьего тура Российской Премьер-Лиги, а столкновение стратегий и стилей игры обещает сделать вечер незабываемым для всех поклонников футбола, сообщает matchtv.ru.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

13 часов назад

Авиасбой в Казани: Turkish Airlines не допустила 38 пассажиров к вылету

Гид по скидкам Казани

19 часов назад

Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы

потравить тараканов в мучкапе с выездом

Новости Татарстана

10 часов назад

Татарстан организует три праздничных события с бюджетом 32,3 миллиона рублей

Интересное в Казани

3 дня назад

Лазерное преображение: откройте мир ярких красок с коррекцией зрения

аренда швейной машинки в Казани

Новости Татарстана

день назад

Как выбрать идеальный арбуз?

Новости Казани

день назад

«Я легендарный бомж»: Сергей Рычков посетил «Приют Человека» в Казани

Новости Татарстана

13 часов назад

Смертельное ДТП на трассе Казань - Ульяновск: при столкновении погибли два человека

Новости Татарстана

9 часов назад

Ипотечные реалии Казани: как доход влияет на мечты о жилье

Новости Казани

день назад

В Казани подтверждено строительство завода для высоких технологий от АО «ПРОМТЕХ-Казань»
Лонгриды
2 дня назад

Угроза лихорадки Западного Нила: что нужно знать татарстанцам

В Татарстане началось распространение опасного ...

Новости Татарстана

13 часов назад

Кот Симба: новый сотрудник Московского зоопарка

Гид по скидкам Казани

19 часов назад

Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки

Новости Татарстана

13 часов назад

Благоустройство Татарстана: 75% работ завершено по программе «Наш двор»

Новости Татарстана

16 часов назад

Казанский аэропорт получит 7,7 миллиарда рублей на реконструкцию
Бабенко присоединился к «Ак Барсу» за 10 миллио...
Новости Татарстана
9 часов назад

Бабенко присоединился к «Ак Барсу» за 10 миллионов рублей

Новости Татарстана

16 часов назад

Я выбираю небо: Казанский авиационный фестиваль с концертом Dabro

Армия и оружие

16 часов назад

Готовим к службе: в Татарстане расширяется программа обучения для новобранцев

Новости Татарстана

17 часов назад

Удобство и вкус: встречайте нетающее мороженое на российском рынке
Стоматолог, которая вылечила три поколения каза...
Интересное в Казани
4 дня назад

Стоматолог, которая вылечила три поколения казанцев: удивительная история Зухры Харисовны Яхиной 
Велодевичник в Казани: 10 лет красоты и дружбы ...
Новости Татарстана
9 часов назад

Велодевичник в Казани: 10 лет красоты и дружбы на велосипедах