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9 причин никогда не отправляться в Абхазию: советы опытного путешественника

Многих туристов мучает вопрос: стоит ли отправл...

drive2.ru

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Многих туристов мучает вопрос: стоит ли отправляться в Абхазию? Обсуждения на эту тему не утихают в сети, охватывая все аспекты отдыха: от стоимости и кулинарии до природы и уровня сервиса. Наше издание решило разобраться, какие аргументы могут склонить чашу весов в пользу или против отдыха в этом курортном регионе.

Абхазия привлекает туристов своими пустынными пляжами, которые заставляют забыть о шумных и переполненных курортах, например, Сочи. Здесь каждый найдёт свой уголок для отдыха, где можно наслаждаться спокойствием и природной красотой. Фрукты в Абхазии поражают своим разнообразием и доступностью: сочные, ароматные, они растут буквально за каждым забором и продаются на местных рынках по очень привлекательным ценам.

Тем не менее, те, кто посетил эту страну, могут почувствовать лёгкую зависть к местным жителям. Чистейшее море, живописные горы, Новоафонская пещера, горячие источники, и буйство тропической растительности — всё это может вызвать чувство, что ты оказался в райском уголке. Абхазия поражает разнообразием своих природных красот, которые напоминают ландшафты Австрии, Швейцарии, Австралии и Венгрии.

Однако поездка в Абхазию не обходится без минусов. Всё, что после неё встретится в других местах, кажется непомерно дорогим. Гастрономические изыски в виде хачапури, шашлыка, солянки и харчо, а также домашние вина и сладости могут стать настоящим искушением для любителей еды. А расслабленный ритм жизни заставляет серьезно задуматься о том, чтобы остаться здесь навсегда.

Абхазия — страна, которая оставляет неизгладимое впечатление. Вернувшись домой, многие задумываются о том, чтобы продать всё имущество и переехать сюда, ведь жизнь в окружении природы и культуры этой удивительной страны кажется исключительно привлекательной. Поэтому, прежде чем решиться на поездку в Абхазию, стоит хорошо всё взвесить: готовы ли вы рискнуть и возможно изменить свою жизнь после возвращения?

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