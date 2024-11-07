60-летняя Моника Беллуччи обнажилась в съемке для журнала Elle

60-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи снялась для журнала Elle China. Фотографии появились на личной странице в социальной сети у самой женщины. Актриса примерила на себя достаточно смелые образы с украшениями Cartier.

Судя по публикации Моники, готово как минимум 2 варианта обложки издания. На одном "листе" актриса показалась в плаще и колье. На другой фотографии — в образе с декольте и длинными перчатками. На шее можно увидеть крупное украшение с 2 камнями.

Помимо этого, на фотосессию женщина надела полупрозрачный наряд и необычное платье в пол.

Известно, что в октябре Беллуччи вместе со своим возлюбленным — режиссером Тимом Бёртонопришла на церемонию открытия шестнадцатого кинофестиваля им. братьев Люмьер. Моника показалась перед публикой в обтягивающем длинном платье с открытыми плечами, пишет РБК.