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1 килограмм на 5 литров кипятка – и сорняков не увидите до середины лета: апрельский лайфхак за копейки

Сорняки — настоящий кошмар для огородников: тол...

immunocap.ru

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Сорняки — настоящий кошмар для огородников: только прополешь, а через несколько дней они снова вылезают, мешая расти овощам и цветам. Много времени и усилий уходит на борьбу, но есть способ, который может существенно облегчить задачу.

Садоводы со стажем давно пользуются простым, но эффективным методом, о котором рассказал автор канала «На даче у деда Егора». Особенно хорошо он работает в начале сезона, когда сорняки только начинают появляться — в апреле.

Что понадобится?
Всего два ингредиента: обычная соль и кипяток.
Кипящая вода моментально «сжигает» молодые побеги, а соль проникает вглубь почвы, создавая условия, при которых новые сорняки не смогут прорасти долгое время.

Как приготовить раствор:

  • Возьмите 5 литров кипятка.

  • Растворите в нём 1 килограмм соли до полного растворения.

  • Перелейте в лейку — и можно приступать к обработке.

Где применять:
Поливать нужно только те участки, где не планируется посадка культур — дорожки, междурядья, пустые грядки, землю вдоль забора. Соль может навредить полезным растениям, поэтому будьте осторожны и не применяйте раствор на участках с посадками.

Итог:
Этот метод помогает существенно сократить количество сорняков уже на старте сезона. Потратив немного времени весной, летом вы сможете больше наслаждаться садом, а не бороться с ненужной растительностью, пишет yakutiamedia.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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