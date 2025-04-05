1 килограмм на 5 литров кипятка – и сорняков не увидите до середины лета: апрельский лайфхак за копейки

Сорняки — настоящий кошмар для огородников: только прополешь, а через несколько дней они снова вылезают, мешая расти овощам и цветам. Много времени и усилий уходит на борьбу, но есть способ, который может существенно облегчить задачу.

Садоводы со стажем давно пользуются простым, но эффективным методом, о котором рассказал автор канала «На даче у деда Егора». Особенно хорошо он работает в начале сезона, когда сорняки только начинают появляться — в апреле.

Что понадобится?

Всего два ингредиента: обычная соль и кипяток.

Кипящая вода моментально «сжигает» молодые побеги, а соль проникает вглубь почвы, создавая условия, при которых новые сорняки не смогут прорасти долгое время.

Как приготовить раствор:

Возьмите 5 литров кипятка.

Растворите в нём 1 килограмм соли до полного растворения.

Перелейте в лейку — и можно приступать к обработке.

Где применять:

Поливать нужно только те участки, где не планируется посадка культур — дорожки, междурядья, пустые грядки, землю вдоль забора. Соль может навредить полезным растениям, поэтому будьте осторожны и не применяйте раствор на участках с посадками.

Итог:

Этот метод помогает существенно сократить количество сорняков уже на старте сезона. Потратив немного времени весной, летом вы сможете больше наслаждаться садом, а не бороться с ненужной растительностью, пишет yakutiamedia.ru.