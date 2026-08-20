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ВТБ запустил оплату по QR-коду в Таиланде

Служба новостей Автор статьи
ВТБ продолжает расширять географию своих сервис...

Пресс-служба ВТБ

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ВТБ продолжает расширять географию своих сервисов для быстрой и удобной оплаты за границей. После недавнего запуска в Аргентине и Бразилии к списку направлений добавился Таиланд: теперь клиенты банка могут оплачивать покупки и услуги в Королевстве через мобильное приложение ВТБ Онлайн.

Оплатить покупки через QR просто: клиенту нужно открыть ВТБ Онлайн, навести камеру смартфона на QR-код на чеке или терминале в торговой точке и подтвердить платеж. Средства списываются с рублевого счета клиента, которые банк автоматически конвертирует в местную валюту – тайский бат. Комиссия за проведение платежа не взимается, а сумма одной операции может составлять до 113 тыс. рублей. Услугой можно воспользоваться во всех торговых точках страны, где доступна возможность оплаты по QR.

«Таиланд – одно из самых популярных направлений для путешествий у россиян, поэтому логичным шагом для нас стал запуск оплаты по QR-коду в приложении ВТБ Онлайн. Теперь в любом магазине достаточно просто отсканировать QR-код через банковское приложение и через несколько секунд оплата успешно пройдет. Это позволит сделать поездки в Таиланд еще более комфортными, а оплату – более привычной и удобной», – отметил Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

Ранее ВТБ уже запустил оплату по QR-коду во Вьетнаме, Китае, Аргентине, Египте, Бразилии, Кыргызстане, Таджикистане и других странах. Клиенты банка также могут отправлять средства более чем в 150 стран мира. В зависимости от направления переводы доступны по номеру карты или телефона, по банковским реквизитам, а также с возможностью получения наличными.

ВТБ проводит масштабную реконструкцию офисов, до конца года откроется три офиса нового формата на Максимова, Мавлютова и Чистопольской.

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