Новые маркеры эффективности иммунотерапии при меланоме

Ученые из Москвы обнаружили, что успех иммунотерапии при меланоме зависит от штаммов бактерий в кишечнике. Даже внутри одного вида одни штаммы помогают лечению, а другие мешают. Это позволяет врачам заранее прогнозировать эффективность дорогих препаратов и корректировать микрофлору пациента. пишет Новости мира инноваций.

Меланома — одна из самых опасных форм рака кожи, быстро дающая метастазы. Иммунотерапия настраивает иммунную систему на атаку опухоли, но у половины пациентов не срабатывает. Поэтому поиск предсказательных маркеров критически важен.

Ранее исследования давали противоречивые результаты: одна и та же бактерия в разных работах считалась то полезной, то вредной. Российские специалисты из ФНКЦ ФХМ имени Лопухина и онкоцентра имени Блохина пошли глубже — они анализировали не виды, а штаммы.

В работе впервые изучена микрофлора 62 российских пациентов с меланомой до лечения. Ученые выделили ДНК из образцов кала и расшифровали последовательности. Для надежности добавили данные из других стран — всего 490 образцов из семи групп.

В итоге получено 527 бактериальных геномов-кандидатов. 239 из них связаны с успехом терапии, 288 — с неудачей. У пациентов с хорошим ответом преобладали полезные микробы (Faecalibacterium, Bifidobacterium), у неответивших — условно-патогенные (Enterobacter, Klebsiella).

Особенно показателен пример Faecalibacterium prausnitzii: одни ее штаммы помогали, другие — мешали. Это доказывает, что для прогноза важен именно штамм, а не вид.

Руководитель проекта Ксения Климина отметила, что данные позволят не только прогнозировать, но и корректировать микрофлору для повышения эффективности иммунотерапии. В планах — изучение фагов, вирусов, инфицирующих бактерии, которые также могут влиять на противоопухолевый иммунитет.