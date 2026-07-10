Волонтеры-медики будут работать на участках Татарстана в дни выборов в Госдуму

В Казани прошла встреча с журналистами в пресс-центре избирательной комиссии Татарстана «Точка выбора». Участие в диалоге приняли глава республиканского ЦИК Андрей Кондратьев и руководитель Казанского государственного медицинского университета. Они рассказали, что в дни голосования за депутатов Госдумы России на избирательных участках будут дежурить волонтеры-медики. Добровольцы окажут первую помощь при необходимости. Такая практика уже применялась на предыдущих выборах и показала свою эффективность. сообщает Посинформ.