Волонтеры-медики будут работать на участках Татарстана в дни выборов в Госдуму
В Казани прошла встреча с журналистами в пресс-центре избирательной комиссии Татарстана «Точка выбора». Участие в диалоге приняли глава республиканского ЦИК Андрей Кондратьев и руководитель Казанского государственного медицинского университета. Они рассказали, что в дни голосования за депутатов Госдумы России на избирательных участках будут дежурить волонтеры-медики. Добровольцы окажут первую помощь при необходимости. Такая практика уже применялась на предыдущих выборах и показала свою эффективность. сообщает Посинформ.
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