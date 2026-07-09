Учёные впервые сняли живую акулу-гоблина в океане

Впервые учёным удалось заснять живых акул-домовых (Mitsukurina owstoni) в их естественной среде на большой глубине. Об этом сообщил портал ScienceDaily со ссылкой на исследователей из Гавайского университета в Маноа. пишет Life.ru.

Ранее все подтверждённые кадры этого вида делались после того, как акула случайно попадалась на рыболовную снасть и оказывалась на поверхности. Дайверы могли осмотреть хищницу лишь недолго — вскоре она погибала. Теперь в журнале Journal of Fish Biology описаны две здоровые особи, снятые в дикой природе. Одну заметили у подводной горы близ острова Джарвис, другую — на склоне Тонганского жёлоба.

Акулу-домового называют «живым ископаемым». Это единственный сохранившийся представитель семейства, история которого насчитывает почти 125 миллионов лет. Новые наблюдения расширили представления о том, где обитает этот вид и на какой глубине способен жить.

«Увидеть самую культовую из всех глубоководных акул живой и здоровой в её естественной среде — редкая честь», — рассказал ведущий автор исследования, аспирант лаборатории экологии глубоководных рыб и Центра изучения глубоководных животных (DARC) Гавайского университета Аарон Джуда.

Его сильно удивила глубина находки: особь у Тонганского жёлоба держалась почти на 700 метров глубже, чем считалось возможным. Эта встреча установила новый рекорд глубины для всего отряда ламнообразных, или сельдевых акул, в который входят большая белая акула, гигантская акула и мако.

До этих открытий акулу-домового встречали лишь в ограниченных районах Тихого океана — у западного побережья США, в водах Австралии и Японии, а также на небольших участках Атлантики и Индийского океана. Обе новые находки сделаны в центральной части Тихого океана, что значительно расширяет известный ареал вида.

Первое наблюдение всплыло случайно, когда в 2025 году Джуда общался с коллегами из DARC. Они упомянули, что похожую акулу могли снять ещё в 2019 году во время экспедиции Ocean Exploration Trust на судне E/V Nautilus. Тогда исследовали глубоководные экосистемы у рифа Кингман, атолла Пальмира и острова Джарвис.

Джуда признался, что был поражён этой новостью, ведь до сих пор считалось, что в центральной части Тихого океана этот вид не встречается. Во время экспедиции работал дистанционно управляемый аппарат Hercules, который отснял много видеоматериала. Позже записи выложили в открытый доступ и снабдили комментариями специалисты университета. Изучив кадры, Джуда убедился, что акула-домовой действительно попала в объектив во время прямой трансляции погружения у безымянной подводной горы к северо-западу от Джарвиса.

Вторая встреча произошла в 2024 году во время экспедиции к Тонганскому жёлобу на судне R/V Dagon в рамках проекта Inkfish Open Ocean Expedition, которым руководили учёные из Центра глубоководных исследований Minderoo-UWA. Камера с приманкой, установленная на донном аппарате, засняла ещё одну акулу, свободно плывущую в своей естественной среде.

Соавтор работы и основатель Центра Minderoo-UWA профессор Алан Джеймисон, зафиксировавший наблюдение 2024 года, отметил, что никогда не думал увидеть этого харизматичного глубоководного хищника живым, а известие о том, что коллеги на Гавайях тоже встретили такую акулу, показалось ему невероятным.

По словам Джуды, эти находки доказывают важность классических исследований природы, особенно в глубинах океана, где многие виды остаются почти неизученными. «Действительно важно, что мы всё ещё занимаемся изучением естественной истории», — подчеркнул он. Учёный добавил, что подобные открытия показывают, как много ещё предстоит изучить в глубоководном мире. Теперь, когда ареал акулы-домового расширился, вид можно включать в региональные программы управления и в списки биоразнообразия стран, хотя раньше о его присутствии там даже не подозревали.