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В Татарстане отметят 283 года со дня рождения Державина

Служба новостей Автор статьи
В Казани и Лаишево пройдут мероприятия к 283-ле...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Казани в 10:30 в Лядском саду пройдет церемония возложения цветов к памятнику поэту. Участие в ней примут представители правительства Татарстана, министерств культуры и юстиции республики, Союза писателей РТ, национально-культурных объединений, а также педагоги, ученые, деятели культуры, жители и гости региона. сообщает Чистопольские известия.

Праздничные мероприятия запланированы и на родине Державина — в Лаишевском районе. В 14:00 на центральной площади Лаишево состоится возложение цветов к памятнику поэту, после чего для жителей и гостей города организуют концерт.

К 280-летию Гавриила Державина в Лаишево открыли музей, созданный в рамках национального проекта «Культура». Сегодня он продолжает работу по федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Экспозиция музея включает семь тематических залов. Они посвящены истории Лаишевского края, жизни и творчеству Державина, дворянскому сословию, советскому периоду, природе района и его современному развитию.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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