В Татарстане отметят 283 года со дня рождения Державина
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В Казани в 10:30 в Лядском саду пройдет церемония возложения цветов к памятнику поэту. Участие в ней примут представители правительства Татарстана, министерств культуры и юстиции республики, Союза писателей РТ, национально-культурных объединений, а также педагоги, ученые, деятели культуры, жители и гости региона. сообщает Чистопольские известия.
Праздничные мероприятия запланированы и на родине Державина — в Лаишевском районе. В 14:00 на центральной площади Лаишево состоится возложение цветов к памятнику поэту, после чего для жителей и гостей города организуют концерт.
К 280-летию Гавриила Державина в Лаишево открыли музей, созданный в рамках национального проекта «Культура». Сегодня он продолжает работу по федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».
Экспозиция музея включает семь тематических залов. Они посвящены истории Лаишевского края, жизни и творчеству Державина, дворянскому сословию, советскому периоду, природе района и его современному развитию.
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