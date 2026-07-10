Технологии

Россиянам назвали признаки слежки через камеру гаджетов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Эксперт рассказал, как определить слежку через ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Если на смартфоне или ноутбуке горит индикатор камеры, а вы не совершаете видеозвонок и не открывали приложение, это может указывать на удаленное наблюдение. Такую информацию озвучил технический директор компании «Стахановец» Сергей Щербаков в беседе с «Лентой.ру». пишет Национальная служба новостей.

Специалист советует немедленно проверить список запущенных программ. Если ни одно из них не использует камеру, следует отключить интернет и провести антивирусную проверку устройства.

Дополнительные признаки взлома: странные щелчки автофокуса, резкое снижение скорости интернета и появление незнакомых приложений. Все это должно насторожить пользователя.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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