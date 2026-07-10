Впервые снят затонувший корабль последней экспедиции Шеклтона

Международная экспедиция обнаружила и подробно обследовала легендарное судно «Квест», покоящееся на глубине около 390 метров в Лабрадорском море у северо-восточного побережья Канады. Именно на этом корабле в 1921 году отправился в свое последнее путешествие знаменитый британский полярный исследователь Эрнест Шеклтон. Однако добраться до Арктики он не успел: во время плавания исследователь внезапно умер от сердечного приступа в возрасте 47 лет, после чего экспедицию пришлось отменить. Находка описана в журнале Canadian Geographic. об этом сообщает TechInsider.

После смерти Шеклтона судно продолжило службу. Его использовали для арктических исследований, а позже – в промысловых рейсах. За долгую историю корабль несколько раз перестраивали: заменили паровую машину на дизельный двигатель, а после Второй мировой войны практически полностью обновили носовую и кормовую части. В 1962 году «Квест» оказался зажат льдами, получил серьезные повреждения корпуса и затонул. Долгое время точное место его гибели оставалось неизвестным. Лишь в 2024 году гидролокаторы помогли обнаружить корабль, а теперь специалисты впервые смогли провести полноценную съемку с помощью дистанционных глубоководных аппаратов, оснащенных камерами сверхвысокого разрешения и оборудованием для создания трехмерных моделей.

Первое впечатление оказалось неоднозначным. Судно сильнее пострадало, чем ожидали исследователи, а часть корпуса была скрыта под рыболовными сетями и траловым оборудованием. Но после более детального осмотра выяснилось, что вокруг корабля сформировалась необычная экосистема. На металлических конструкциях поселились многочисленные морские организмы, превратив затонувшее судно в настоящий остров жизни среди сравнительно бедного морского дна. По словам исследователей, сегодня «Квест» продолжает приносить пользу науке уже в иной роли. Различные материалы корпуса, появившиеся после многочисленных реконструкций, создают разнообразные условия для обитания животных и растений. Благодаря этому корабль стал своеобразной природной лабораторией, позволяющей изучать, как искусственные объекты постепенно превращаются в полноценные морские экосистемы. Экспедиция продолжается, и ученые рассчитывают в ближайшие месяцы составить максимально подробную цифровую карту легендарного судна и выяснить, как за десятилетия изменилась его необычная подводная жизнь.