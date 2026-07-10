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Суперциклон «Бернадетт»: когда ждать в Татарстане?

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Суперциклон «Бернадетт» движется на Татарстан. ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В воскресенье в Татарстане начнутся дожди, которые продлятся почти неделю. Причина — мощный циклон «Бернадетт», который уже вызвал разрушения в Калининградской области и накрыл ливнями Уфу. По прогнозам синоптиков, осадки будут идти практически беспрерывно из-за слияния двух циклонов. об этом сообщает Inkazan.

В Калининградской области шторм обрушился в ночь на 8 июля. Ветер достигал 32–34 м/с, волны поднимались до пяти метров. Упало более 100 деревьев, повреждено не менее 14 автомобилей и крыша жилого дома, повалены опоры ЛЭП. Несколько населенных пунктов остались без света, на участке между Светлогорском и Зеленоградском приостанавливалось движение электричек.

9 июля «Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок циклона с высоты 35 тысяч километров. Облачные поля простираются от Калининграда до Москвы. В столице ожидаются сильные ливни, грозы и шквалистый ветер. Метеоролог Татьяна Позднякова отметила, что такая погода летом бывает часто, но не исключила вероятность смерчей в воскресенье.

В Уфе за сутки выпала почти месячная норма осадков. Уровень воды поднялся почти до капотов автомобилей, часть машин заглохла. Потоки размыли асфальт, образовались ямы, у Городского дворца культуры лестница превратилась в водопад.

Главная тревога метеорологов — возможное столкновение «Бернадетт» с каспийским циклоном. По данным «Фобоса», два вихря начнут вращаться вокруг общего центра, пока каспийский не поглотит атлантического «гостя». Этот эффект Фудзивары случается крайне редко.

Кандидат географических наук Айсылу Мустафина пояснила, что мегациклон доберется до Татарстана в воскресенье. Ожидаются понижение температуры и осадки. «Среднее время жизни циклонов — 5–7 дней, поэтому влиять на нашу территорию он будет примерно неделю», — сказала метеоролог. Она добавила, что слияние циклонов означает большое количество влаги, поэтому дожди будут идти почти непрерывно.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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