Новости Казани

В Казани построят логистический центр для Ту-214

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Положительное заключение госэкспертизы получено на строительство логистического центра АО «Туполев» в Казани. Документ зарегистрирован 10 июля. Объект появится на улице Дементьева, 1. пишет Новый Век.

Проект является частью модернизации Казанского авиазавода. К 2028 году предприятие планирует выпускать 20 самолетов Ту-214 ежегодно. На территории возведут три логистических центра общей площадью около 90 тысяч квадратных метров.

Кроме того, эксперты утвердили документацию на центр механической обработки и корпус агрегатной и окончательной сборки. Об этом сообщает «Татар-информ».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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