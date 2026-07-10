В Казани построят логистический центр для Ту-214

Положительное заключение госэкспертизы получено на строительство логистического центра АО «Туполев» в Казани. Документ зарегистрирован 10 июля. Объект появится на улице Дементьева, 1. пишет Новый Век.

Проект является частью модернизации Казанского авиазавода. К 2028 году предприятие планирует выпускать 20 самолетов Ту-214 ежегодно. На территории возведут три логистических центра общей площадью около 90 тысяч квадратных метров.

Кроме того, эксперты утвердили документацию на центр механической обработки и корпус агрегатной и окончательной сборки. Об этом сообщает «Татар-информ».