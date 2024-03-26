Венесуэла хочет получить членство в БРИКС на саммите в Казани
interfax.ru
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о желании своей страны присоединиться к БРИКС в 2024 году.
В интервью телеканалу Telesur он подчеркнул, что надеется, что Каракас станет полноправным членом организации на саммите в этом году.
Мадуро выразил уверенность в необходимости быть в авангарде многополярного мира, обеспечивать развитие экономики, науки и передовых технологий.
В прошлом году уже выражалось желание Венесуэлы присоединиться к БРИКС, и глава МИД России Сергей Лавров выразил приветствие Москвы к интересу Каракаса к этой организации.
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