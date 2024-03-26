Политика
· Артем Акчурин

Венесуэла хочет получить членство в БРИКС на саммите в Казани

Венесуэла хочет получить членство в БРИКС на саммите в Казани

interfax.ru

Подписаться в Telegram

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о желании своей страны присоединиться к БРИКС в 2024 году.

В интервью телеканалу Telesur он подчеркнул, что надеется, что Каракас станет полноправным членом организации на саммите в этом году.

Мадуро выразил уверенность в необходимости быть в авангарде многополярного мира, обеспечивать развитие экономики, науки и передовых технологий.

В прошлом году уже выражалось желание Венесуэлы присоединиться к БРИКС, и глава МИД России Сергей Лавров выразил приветствие Москвы к интересу Каракаса к этой организации.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

22 часа назад

В 55 лет скончалась ветеран прокуратуры Татарстана Гузель Самигуллина

Новости Татарстана

18 часов назад

Женщина из Татарстана поделилась, как чудом спаслась от расстрела в «Крокусе»

компани по уничтожению насекомых и грызунов санитары нашего города свидетельство от 07.08.96 года номер 620

Новости Татарстана

17 часов назад

Рустам Минниханов призвал не разжигать межнациональную рознь

Интересное в Казани

3 дня назад

Гистероскопия и здоровье. Акушер–гинеколог рассказала о современных методах диагностики в гинекологии специально для жителей Казани.

мужской парикмахер в Новосибирске

Новости Казани

день назад

В Казани строительство гостиниц-долгостроев у моста «Миллениум» завершат в мае

Новости Татарстана

22 часа назад

Гендиректор Wildberries предложила Минниханову открыть мегакластер в Татарстане

Новости Татарстана

21 час назад

Роспотребнадзор выявил очаг сальмонеллеза в «Нэфисе»

Новости Татарстана

день назад

Медики из Нижнекамска отправили автомобиль бойцам СВО
Лонгриды
2 дня назад

Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней

Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней

Новости Казани

час назад

В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок

Новости Татарстана

час назад

В Нижнекамске 16 домов и детские сады остались без тепла

Новости Казани

час назад

ТЦ «Бахетле» под Казанью продали компании «Максим»

Новости Казани

15 часов назад

Самолет Примакова сделал 6 кругов над Казанью
Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей
Новости Татарстана
6 дней назад

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

Новости Казани

17 часов назад

В Казани закроют парковку возле экстрим-парка «Урам»

Новости Татарстана

17 часов назад

Рустам Минниханов призвал не разжигать межнациональную рознь

Новости Татарстана

18 часов назад

Женщина из Татарстана поделилась, как чудом спаслась от расстрела в «Крокусе»
«Green-B»: фастфуд с заботой о вашем здоровье
Интересное в Казани
6 дней назад

«Green-B»: фастфуд с заботой о вашем здоровье