Венесуэла хочет получить членство в БРИКС на саммите в Казани

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о желании своей страны присоединиться к БРИКС в 2024 году.

В интервью телеканалу Telesur он подчеркнул, что надеется, что Каракас станет полноправным членом организации на саммите в этом году.

Мадуро выразил уверенность в необходимости быть в авангарде многополярного мира, обеспечивать развитие экономики, науки и передовых технологий.

В прошлом году уже выражалось желание Венесуэлы присоединиться к БРИКС, и глава МИД России Сергей Лавров выразил приветствие Москвы к интересу Каракаса к этой организации.