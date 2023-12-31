Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

Жора Крыжовников намекнул на второй сезон сериала "Слова пацана"

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Режиссер "Слова пацана" Жора Крыжовников намекнул на вероятный новый сезон сериала о казанских группировках. Об этом он сообщил в социальных сетях.

В своем посте Крыжовников заявил, что сценарист Андрей Золотарев поделился идеей для сценария второго сезона. Фанаты поделились на два лагеря. Одни выступили против продолжения сезона, а другие - за.

Нашумевший сериал "Слово пацана", рассказывает о казанских группировках 80-90-х, которые держали в страхе большую часть города.

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