Жора Крыжовников намекнул на второй сезон сериала "Слова пацана"

Режиссер "Слова пацана" Жора Крыжовников намекнул на вероятный новый сезон сериала о казанских группировках. Об этом он сообщил в социальных сетях.



В своем посте Крыжовников заявил, что сценарист Андрей Золотарев поделился идеей для сценария второго сезона. Фанаты поделились на два лагеря. Одни выступили против продолжения сезона, а другие - за.



Нашумевший сериал "Слово пацана", рассказывает о казанских группировках 80-90-х, которые держали в страхе большую часть города.