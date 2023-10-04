Знаменательные даты мусульманского календаря: в Татарстане обозначили даты Ураза-байрама и Курбан-байрама на 2024 год

В Татарстане обозначили даты Ураза-байрама и Курбан-байрама в 2024 году

На сайте ДУМ РТ появилась информация о том, что совет улемов духовного управления мусульман Татарстана утвердил знаменательные даты мусульманского календаря на 2024 год.

Священный месяц Рамазан в 2024 году начнется 11 марта. Ураза-байрам отметят 10 апреля, а празднование Курбан-байрама пройдет в воскресенье, 16 июня.

Календарь по Хиджре насчитывает 12 месяцев и начинается с месяца Мухаррам. Когда определяется начало и конец месяцев мусульманского календаря, ДУМ РТ опирается на местные географический особенности и астрономические данные.

В Татарстане, напомним, Курбан-байрам и Ураза-байрам - нерабочие праздничные дни. Однако, если они выпадают на выходные, то не переносятся.