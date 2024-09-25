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Жительница РТ обманула СФР на полмиллиона

Жительница Альметьевска была оштрафована за не...

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Жительница Альметьевска была оштрафована за неправомерное получение пособия от Социального фонда России, как сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

В июне прошлого года она подала заявление в республиканский филиал СФР на получение ежемесячного пособия в связи с рождением ребенка. Однако ей было отказано из-за превышения семейного среднего дохода.

Не смирившись с отказом, женщина решилась на незаконные действия. Она заключила соглашение с подругой из города Губкинский в Ямало-Ненецком автономном округе, чтобы та зарегистрировала её по адресу своей квартиры.

После получения фиктивной регистрации она подала заявление на пособие в отделение Социального фонда по ЯНАО, зная, что её фактический доход ниже установленного в регионе. Таким образом, она смогла получить более 420 тысяч рублей.

Суд признал её виновной и назначил штраф. Женщина признала свою вину и полностью возместила причиненный ущерб.

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