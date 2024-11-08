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Жительница Чистополя «купила» у мошенников морепродукты на 90 тысяч рублей

Во время общения в социальной сети татарстанка ...

Екатерина Елисеева

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В Чистопольском районе Республики Татарстан 32-летняя девушка приняла решение приобрести в интернете морепродукты и пожалела об этом.

В МВД по региону рассказали, что женщина увидела в Сети пост о продаже морепродуктов и отправила организаторам заявку. Позже ей ответил работник компании, который заявил, что товары приходят из Хабаровска.

Во время общения в социальной сети татарстанка и продавец обсудили продукты, цены и условия доставки. Женщина не стала просить документы и "специалиста" и отправила ему 90 тысяч рублей, вот только заказ ей так и не пришел. Было заведено дело по статье «Мошенничество».

Ранее мы писали о том, что в Казани судят 56-летнего таксиста-отравителя, ему грозит до 20 лет заключения. На минувшем заседании после оглашения приговора Игорь Зубрилин признал только одну ситуацию.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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