Жительница Чистополя «купила» у мошенников морепродукты на 90 тысяч рублей
Екатерина Елисеева
В Чистопольском районе Республики Татарстан 32-летняя девушка приняла решение приобрести в интернете морепродукты и пожалела об этом.
В МВД по региону рассказали, что женщина увидела в Сети пост о продаже морепродуктов и отправила организаторам заявку. Позже ей ответил работник компании, который заявил, что товары приходят из Хабаровска.
Во время общения в социальной сети татарстанка и продавец обсудили продукты, цены и условия доставки. Женщина не стала просить документы и "специалиста" и отправила ему 90 тысяч рублей, вот только заказ ей так и не пришел. Было заведено дело по статье «Мошенничество».
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