Жительница Чистополя «купила» у мошенников морепродукты на 90 тысяч рублей

В Чистопольском районе Республики Татарстан 32-летняя девушка приняла решение приобрести в интернете морепродукты и пожалела об этом.

В МВД по региону рассказали, что женщина увидела в Сети пост о продаже морепродуктов и отправила организаторам заявку. Позже ей ответил работник компании, который заявил, что товары приходят из Хабаровска.

Во время общения в социальной сети татарстанка и продавец обсудили продукты, цены и условия доставки. Женщина не стала просить документы и "специалиста" и отправила ему 90 тысяч рублей, вот только заказ ей так и не пришел. Было заведено дело по статье «Мошенничество».

Ранее мы писали о том, что в Казани судят 56-летнего таксиста-отравителя, ему грозит до 20 лет заключения. На минувшем заседании после оглашения приговора Игорь Зубрилин признал только одну ситуацию.