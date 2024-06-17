Жители села Шингальчи обнаружили пулю от пневматики в своём домашнем псе
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Местные жители села Шингальчи Татарстана извлекли пулю от пневматического оружия из своей домашней собаки.
Такая информация появилась в сообществе региона, пишет НТР 24.
Владелица пострадавшего питомца рассказала о том, что из ее доброго небольшого и домашнего пса в ошейнике достали самую настоящую пулю. Женщина была возмущена таким поступком.
В комментариях читатели предложили хозяйке собаки обратиться к сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.
Ранее мы писали о том, что казанские волонтёры спасли собак из захламлённой квартиры.
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