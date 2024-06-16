Казанские волонтёры спасли собак из захламлённой квартире

Житель Казани угодил в больницу и передал волонтёрам ключи от квартиры с просьбой напоить собак.

Ни о чём не подозревающие волонтёры приехали по адресу на проспект Ямашева и оказались в ужасе: за дверью их встретили горы мусора и узкие лазы.

Волонтёры решили забрать собак из квартиры местного Плюшкина. Один из зоо-активистов попытался пролезть по проложенным меж мусора норам и обнаружил в квартире, помимо живых собак, разлагающиеся тела и кости мёртвых животных.

Трёх живых собак волонтёры забрали, ими занимаются ветеринары и сотрудники приюта для животных.