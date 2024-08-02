Жителей Татарстана ждет выходной 30 августа
Динара Сеферова
В августе жителей региона ждет дополнительный выходной. Причина - празднование Дня Республики.
По календарю, 30 августа – праздник. Рабочий день 29 августа, по данным ч. 1 ст. 95 ТК РФ, будет короче на 1 час.
Всего в 2024 году при 5-дневной рабочей неделе местные жители будут отдыхать всего 121 день. В этом году еще одни выходные будут 4 и 6 ноября.
Ранее мы писали о том, что власти города потратят больше 28 млн рублей на празднование Дня Татарстана и Казани. Такие сведения появились на сайте государственных закупок.
Кроме того, мы говорили, что Казань на 1 месте в рейтинге городов для отдыха не у моря в августе.
На 2 месте - Кисловодск, где люди в среднем отдыхают примерно неделю.
Также, Казань на 4 месте среди городов России по уровню зарплат у менеджеров по закупкам. На 1 месте город Москва, там можно заработать 90 тыс. рубле
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