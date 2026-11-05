Жителей Татарстана предупредили о метели и сильном ветре

В Татарстане объявлено предупреждение о непогоде. Вечером 5 ноября и в течение суток 6 ноября ожидаются сильный ветер порывами до 15-18 метров в секунду, метель с ухудшением видимости до 1-2 километров, гололедица и снежные заносы.

Спасатели призывают жителей республики быть предельно внимательными на улицах и дорогах. Не стоит прятаться от ветра под рекламными щитами, дорожными знаками и линиями электропередач. Родителей просят не оставлять детей без присмотра, а также не забывать о помощи пожилым и больным людям.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо звонить по единому номеру экстренных служб 112. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.