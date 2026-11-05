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Билайн запустил сеть 5G в Казани

Служба новостей Автор статьи
Билайн расширил покрытие нового стандарта мобил...

Фото: пресс-служба Билайна

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Билайн расширил покрытие нового стандарта мобильной связи еще на несколько регионов. Теперь сетью 5G на совместимых устройствах могут пользоваться клиенты оператора в Казани, Калининграде и Зеленоградске, Курске, Туле, Костроме, Ставрополе, Нальчике, Уфе, Новосибирске, Барнауле и Горно-Алтайске, а также во Владивостоке.

Технологическое обновление позволяет увеличить скорость передачи данных в зоне покрытия на 25–30%. Клиенты заметят изменения прежде всего в упрощении привычных сценариев: с 5G в мобильной сети быстрее загружаются видео и файлы, комфортнее работают ИИ-сервисы и другие онлайн-приложения. Доступность технологии и фактическая скорость зависят от модели устройства, нагрузки на сеть, условий радиосвязи и других факторов.

Ранее Билайн провел масштабную подготовку инфраструктуры к внедрению связи нового поколения по всей стране. Полноценные запуски стали возможны благодаря модернизации ядра сети, которая позволила оператору задействовать под 5G существующее оборудование и работать в рамках доступных частот. С новым стандартом оператор может эффективнее распределять ресурсы сети с учетом нагрузки и особенностей конкретных участков. Это особенно важно для городского центра, где количество пользователей и объем трафика существенно меняются в течение дня.

Кроме развития сетевой инфраструктуры, для расширения доступности 5G Билайн занимается последовательным увеличением парка совместимых пользовательских устройств. В частности, с сентября 2026 года оператор совместно с Samsung реализует программу обновления ПО смартфонов, которая обеспечивает поддержку 5G на новых моделях устройств. Обновление охватывает линейки Galaxy S, A и F.

Меры по внедрению нового стандарта дополняют другие решения, которые Билайн использует для повышения качества мобильной связи. В их числе, например, технология VoWiFi, которая позволяет использовать Wi-Fi для голосовых звонков и отправки СМС, VoLTE для передачи голосовых вызовов через сеть мобильного интернета, а также интеллектуальное управление ресурсами сети.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:
«Многие технологии, с которыми люди привыкли ассоциировать образ будущего, уже здесь: ИИ помогает нам в работе и повседневных делах, на производственных и добывающих предприятиях вовсю работают роботы, хирурги проводят сложные операции, находясь в сотнях километров от пациентов. Дальнейшее развитие этих технологий — и появление других, о которых мир только мечтает и которых пока даже не ждет, — невозможно без новых скоростей связи. Поэтому мы продолжаем модернизировать сеть, повышать стабильность ее работы и расширять доступность 5G — чтобы обеспечивать достаточные скорости там, где они нужны, в любой момент. С момента запуска количество клиентов Билайна, которые пользуются 5G, выросло на 24%. Это знак для нас, что мы двигаемся в правильном направлении».

Анвар Шахмаев, директор Казанского отделения Билайна:
«С запуском сети 5G для нашего филиала начинается новый важный этап развития. С одной стороны, эта технология даст клиентам возможность пользоваться привычными мобильными сервисами с еще большим комфортом, а с другой – станет фундаментом для внедрения сложных цифровых решений – от промышленной автоматизации и телемедицины до умного города и интернета вещей».

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