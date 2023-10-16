Женское здоровье требует постоянного внимания и регулярных обследований. Раз в год каждая женщина должна проходить профилактический осмотр у гинеколога даже при отсутствии жалоб.

Какие симптомы требуют срочного приема гинеколога?

Есть признаки, при которых нельзя откладывать прием врача. Что же должно насторожить женщину?

Любые выделения, которые отличаются от нормы: цвет, объем, запах.

Боль в животе или сбоку, иногда может болеть и поясница.

Боль при половом акте.

Нерегулярный цикл – это тоже свидетельство того, что в организме не все в порядке.

Обильные или скудные менструации.

Зуд во влагалище.

Любой из этих симптомов – это сигнал гинекологического заболевания или гормонального сбоя.

Запишитесь к гинекологу, так ранняя диагностика и вовремя назначенное лечение позволяет избежать осложнений и сохранить свое здоровье, а значит и качество жизни.

Но есть гинекологические заболевания без ярко выраженных симптомов на ранних стадиях. Именно для этого и нужен профилактический прием гинеколога раз в год.

Какие анализы нужно сдавать ежегодно?

Многие клиники предлагают быстрый ежегодный чекап для женщин в качестве профилактики. Пройти его можно за один-два визита.

Что входит в него?

Узи малого таза. Выявляет новообразования в матке и яичниках, оценивает состояние эндометрия, обнаруживает полипы, миомы, кисты, а также может определить, есть ли овуляция и посчитать количество антральных фолликулов (где созревает яйцеклетки). Наиболее информативное время для УЗИ малого таза – 5-7 день цикла.

Мазок на микрофлору. Это анализ оценивает микробиоту влагалища: показывает воспаление, грибы, некоторые инфекции.

Мазок на онкоцитологию. Этот важный анализ показывает первые изменения клеток шейки матки – атипичные клетки. Атипичные клетки могут перерастать в злокачественный процесс – рак шейки матки. Этот анализ – самый простой способ выявить на ранней стадии предраковое состояние и вовремя принять меры.

Осмотр и консультация гинеколога. Гинекологический осмотр позволяет обнаружить визуальные изменения на шейке матки, и назначить для диагностики кольпоскопию – осмотр шейки матки и влагалища кольпоскопом под увеличением. Это безболезненная процедура, не стоит волноваться перед ней.

Check up в клинике «9 месяцев»

Клиника «9 месяцев» - это одна из лучших клиник гинекологии в Казани, а сейчас еще открыла филиал в Зеленодольске. Высокий рейтинг клиники базируется на сильной диагностической базе (УЗИ аппараты экспертного класса, своя лаборатория) и опытных врачах с большим стажем работы.

Какие программы обследования организма есть в клинике?

Женщина может выбрать одну из 6 программ, каждая из которых специализируется на определённых рисках или задачах.

Программа 18+. Включает в себя диагностику органов малого таза, молочных желез и щитовидной железы. Программа выявляет анемию и дефицит витамина Д – одного из важнейших витаминов, участвующих в функционировании гормональной системы. А также определяет риск онкопатологий: анализ на ВПЧ 16 и 18 типов, онкоцитология. По итогам обследования женщина получает рекомендации от врача-гинеколога.

Программа 30+. Во многом совпадает с предыдущим чекапом, но дополнена УЗИ щитовидной железы, анализом на витамин В 12 и ВПЧ 21 типа.

Программа 40+ нацелена на обследование женщин в перименопаузе. Она подходит и тем пациенткам, которые планируют принимать заместительно-гормональную терапию.

Программа All inclusive – наиболее полное обследование организма, подходит для ежегодного чекапа.

Программа Планирование беременности предназначена для женщин, которые готовятся к зачатию. Подготовка к беременности позволит родить здорового малыша и легко переносить период вынашивания.

Программа Снижение веса. Программа разработана для тех, кто хочет скорректировать свой вес и узнать причину набора лишних килограммов. Похудение происходит при помощи врача-эндокринолога.

А еще в клинике можно купить сертификат и подарить его своим близким.

Сайт: https://c9m.ru/.

Телефон: + 7 843 207 04 40.

Адрес: Казань, пр. Победы, 152/33, ул. Маяковского, 30.

Зеленодольск, ул. Космонавтов, 4.