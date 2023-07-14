"Жена сказала хватит": Мухаметшин не планирует выдвигаться на пост спикера Госсовета РТ

Фарид Мухаметшин не планирует выдвигаться на пост спикера Госсовета Татарстана

Стало известно, что Фарид Мухаметшин не планирует выдвигаться на пост спикера Госсовета Татарстана в 2024 году. Об этом заявил он сам. Мужчина также добавил, что перед принятием окончательного решения он планирует посоветоваться с главой Татарстана Рустамом Миннихановым и государственным советником Минтимером Шаймиевым.

Напомним, что выборы депутатов Государственного Совета Татарстана будут проходить в следующем году.