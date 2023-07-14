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· Полина Модестова

"Жена сказала хватит": Мухаметшин не планирует выдвигаться на пост спикера Госсовета РТ

Фарид Мухаметшин не планирует выдвигаться на пост спикера Госсовета Татарстана
"Жена сказала хватит": Мухаметшин не планирует выдвигаться на пост спикера Госсовета РТ

pixabay

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Стало известно, что Фарид Мухаметшин не планирует выдвигаться на пост спикера Госсовета Татарстана в 2024 году. Об этом заявил он сам. Мужчина также добавил, что перед принятием окончательного решения он планирует посоветоваться с главой Татарстана Рустамом Миннихановым и государственным советником Минтимером Шаймиевым.

Напомним, что выборы депутатов Государственного Совета Татарстана будут проходить в следующем году.

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